Ordu Valisi 's..tirsinler' diyerek küfür etti

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un muhalifleri 'İmamoglugiller' olarak tanımlayıp küfür ettiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da VIP salonundan geçişini engelleyen Ordu Valisi Seddar Yavuz şimdi de küfür iddiasıyla gündemde.

İmamoğlu hakkında, kendisine "tehditte bulunarak, küfür ettiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ilişkin açıklamada bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Engelliler Haftası kabulünde birçok STK temsilcisi ve kurum amirine hitaben Ordu valisi CHP'ye, TUSİAD'a, İstanbul İl başkanı ve adayımıza karşı yakışıksız sözler ve küfür etmiştir" dedi.

Adıgüzel, "Ordu valisi tüm muhalif kesimi #İmamoğlugiller olarak tanımlayıp 's..ttirsinler' ifadesi ile küfür etmiştir. @ekrem_imamoglu nun belediye tabelasına T.C eklemesi ile ilgili de T.C çok da önemli değil, T.C olmasa da olur demiştir" ifadesini kullandı.