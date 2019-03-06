ORC araştırma anket sonuçlarını açıkladı

ORC araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya ve Adana'nın anket sonuçlarını açıkladı.
ORC'ye göre, İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun 4 puan önünde.
İzmir seçiminde ise CHP adayı Tunç Soyer, AKP adayı Nihat Zeybekçi'nin önünde.
Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ile AKP adayı Burhan Sakallı arasında 1 puanlık fark görünüyor.
Antalya'da AKP adayı Menderes Türel'in CHP adayının 2 puan önünde olduğu ileri sürüldü.
Adana seçimlerinde ise AKP adayının önde olduğu açıklandı.