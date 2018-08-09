Oray Eğin: İsmail Küçükkaya’yı CHP Genel Başkanı olarak göreceğiz

CHP'de olağanüstü kurultay defteri "şimdilik" kapanırken, Habertürk yazarı Oray Eğin'den ilginç bir yazı geldi.

"Bülent Ecevit, Metin Toker, Uluç Gürkan, Ahmet Tan gibi örneklerden de anlaşılacağı gibi partinin geleneğinde gazetecilerle yakın ilişki var. Son seçimden sonra bile CHP’de arabulucu ağabey olarak Altan Öymen devreye girdi. Ama CHP son yıllarda dozu artan bir biçimde gazeteciler için bir hayır kurumuna dönüştü. Kim başvursa reddetmeden kabul ediyorlar, partinin işine gelir mi gelmez diye bakmadan milletvekili yapıyorlar. Bir dönem milletvekili yapıp ömür boyu emekli maaşını garanti altına almak da gazetecilerin işine geliyor. Bugüne kadar milletvekillerinin emekli maaşlarına dair bir düzenleme getirilmesi gerektiğini herhangi bir CHP’liden duydunuz mu?" diye soran Eğin, yazısına şöyle devam etti:

İstese hayatı boyunca sosyal demokratlara kimi haklı kimi haksız küfürler etmiş Engin Ardıç bile bugün kolaylıkla CHP milletvekili olabilir. Mehmet Bekaroğlu partide üst görevlere atanıyor, ailesi Atatürk’le düşman Ekmeleddin İhsanoğlu’na Cumhurbaşkanlığı adaylığı sunuluyor da Engin Ardıç’tan mı esirgenecek bir koltuk?

Doğrusu, bir sonraki seçimde İsmail Saymaz’a da CHP’den vekillik teklifi geleceğini tahmin ediyorum. Kabul eder etmez, ayrı konu.

Uzun ya da kısa vadede CHP yeni genel başkanını da yine medyadan bulacak. Kendisinin bile haberi yok, aklından bile geçmiyor olabilir. CHP’den de bu yönde bir girişim olmayabilir şimdi. Ama her iddiasına girerim ki bir gün uygun zaman ve şartlar oluşacak, her şey öyle arka arkaya denk gelecek ve İsmail Küçükkaya’yı CHP Genel Başkanı olarak göreceğiz.

