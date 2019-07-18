Optimar S-400 anketinin sonuçlarını açıkladı

Optimar Araştırma’nın 13/15 Temmuz tarihleri arasında, 1826 kişi ile yaptığı Türkiye Gündemi Araştırması’nda ankete katılanlara S-400’lerle ilgili sorular da yöneltildi.

Konuyu köşesine taşıyan ve şirketin verilerini açıklayan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, şu ifadeleri kullandı:

Ankete katılanların yüzde 63,2’si Türkiye’nin bu konuda doğru tavır gösterdiğini düşünüyor.

Yanlış tavır gösterildiğini düşünenlerin oranı ise, yüzde 10.6

Araştırmaya göre, Ak Parti, MHP ve İyi Parti’li seçmenin S-400 politikasına verdiği destek daha yüksek görünüyor.

Ancak, CHP seçmenin yarıya yakınının (Yüzde 46.6) HDP seçmeninin ise üçte birine yakınının (Yüzde 28.6) bu konuda doğru tavır sergilendiğini düşünmesi de önemli bir veri.

Ankete katılanlara bu konuda ikinci bir soru daha yöneltilmiş:

ABD, bu nedenle Türkiye’ye ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı diye.

Soruya, ankete katılanların yüzde 63,9’u “Geri adım atılmamalı” diye yanıt vermiş.

“Geri adım atılabilir” diyenlerin oranı ise, yüzde 8.9’da kalmış.