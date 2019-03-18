Onların gemisinden böyle görünüyor: Ekonomi geriye gitmedi, fabrikalar özelleştirilmeli

Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren ‘Erdoğan’ın çok güçlü bir lider’ olduğunu savundu. Türkiye’nin ekonomik açıdan hiçbir zaman geriye gitmediğini ileri süren Süren “‘Fabrikalarımızı yabancılara sattınız' diye kızanları anlamıyorum. Fabrikaların özelleştirilmesini doğru buluyorum” dedi.

Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "çok güçlü bir lider olduğunu” savundu. Süren, "Mücadeleci yanını da çok takdir ediyorum. Birçok sorunla tek başına mücadele ediyor" diye konuştu.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, "Türkiye, ekonomik açıdan hiçbir zaman geriye gitmedi" dedi ve şöyle devam etti:

"Dünyadaki gibi ülkemizde de nakit sıkıntısı var. Güven eksikliğine bağlı ekonomik sorunlarla karşılaşıyoruz. Yurtdışından aleyhimize hamleler yapılıyor. Üretime ağırlık vermeliyiz. Sermayenin gelmesi için daha çok hamle yapmalıyız. Sermayenin dini, dili veya ırkı yok. 'Fabrikalarımızı yabancılara sattınız' diye kızanları anlamıyorum. Fabrikaların özelleştirilmesini doğru buluyorum. Fabrikalarımız bir yere gitmiyor, burada duruyor. Sermaye geliyor ülkemize, böyle bakmalıyız.”

Süren, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı belediye başkanlığı döneminden beri tanıyorsunuz, öyle değil mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Evet. Müthiş bir belediye başkanıydı. Hatta stadın Ali Sami Yen'de yapılmasına izin vermişti. Ruhsat iznini bile vermişti ama bizimkiler vazgeçti. Erdoğan son derece ilgili bir belediye başkanıydı, hâlâ da aynı aktifliğini sürdürüyor. Çok güçlü bir lider gerçekten. Mücadeleci yanını da çok takdir ediyorum. Birçok sorunla tek başına mücadele ediyor. Geçen gün televizyonda katıldığı bir programda izledim kendisini. Konuştuğu her konuya son derece hakim ve bilgili.”

"Şimdiki Galatasaray'da benim başkanlık dönemimdeki takım ruhu yok" diyen Süren yönetimde tecrübesiz çok insan olduğunu savundu.