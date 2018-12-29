Onlarca kişi raylarda can verdi, bakan ‘hatların tamamı iyileştirildi' dedi

Geride bırakmak üzere olduğumuz yılda Türkiye Çorlu ve Ankara’da iki tren faciası yaşadı. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ‘AK Parti hükümetlerinin iş başına gelmesiyle demiryolu konusu bir devlet politikası haline getirilmiştir. Mevcut demiryolu hatlarımızın tamamını iyileştirdik’ diye konuştu.
Türkiye geride bırakmak üzere olduğumuz 2018 yılında ilki Çorlu’da 25 kişinin öldüğü, 317 kişinin yaralandığı, ikincisi Ankara’da 9 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı iki büyük tren faciası yaşadı. İki facianın da aslında “kaza” olmadığı, birer ihmaller zinciri sonucu meydana geldiği uzmanlar tarafından defalarca ortaya konuldu.
Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın bugün yaptığı açıklamaya göre “demiryolu hatlarının tamamı iyileştirildi”.
Bakan Turhan bugün Gaziantep Valiliği’ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada "Demiryolu konusu ülkemizin geçmişten beri önemli acı hatırası olan bir konudur. AK Parti hükümetlerinin iş başına gelmesiyle demiryolu konusu bir devlet politikası haline getirilmiştir" dedi.
Turhan şöyle devam etti: "Mevcut demiryolu hatlarımızın rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlanması adına demiryolu hatlarımızın tamamını iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için otomasyona geçme adına elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Yüzde 45'ini ülke genelinde tamamladık. Bu bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
Ankara’da iki hafta önce meydana gelen yüksek hızlı tren kazasının sinyalizasyon sistemi olmadığı için yaşandığı dile getirilmişti.
Bakan Turhan’ın AKP döneminde "devlet politikası" haline geldiğini ileri sürdüğü demiryollarında, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 11 ölümlü ya da yaralanmalı tren “kazası” oldu. AKP'nin demiryolu karnesini ortaya koyan bu "kazalar" şöyle:
- 2002’de Temelli: Bir ölü, sekiz yaralı.
- 22 Temmuz 2004, Pamukova’da hızlandırılmış tren kazası: Devrilen trende 38 ölü, 95 yaralı.
- 11 Ağustos 2004 Kocaeli/Tavşancıl’da iki yolcu treni çarpıştı: Sekiz ölü, 88 yaralı.
- 27 Ocak 2008’de Pamukkale Ekspresi’nin vagonları, Kütahya’nın Çöğürler Köyü yakınlarında raydan çıktı: Dokuz ölü, 30 yaralı.
- 19 Şubat 2008’de Ankara Sincan Tren İstasyonu’nda yolcu indiren Anadolu Ekspresi’ne banliyö treni arkadan çarptı: 13 yaralı.
- 23 Şubat 2008’de Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yolcu treni ile 4 Eylül Mavi treni çarpıştı: Beş yaralı.
- 17 Mayıs 2009’da Sivas’ta iki yük treni çarpıştı: Bir makinist öldü.
- 7 Ağustos 2009’da Eskişehir-İstanbul seferini yapan Cumhuriyet Ekspresi Bilecik çıkışında iş makinesine çarparak devrildi: Beş ölü, 21 yaralı
- 3 Ocak 2010’da iki Eskişehir Ekspresi, Bilecik’e bağlı Vezirhan ile Bakırköy arasında kafa kafaya çarpıştı: Bir ölü, sekiz yaralı.
- 8 Temmuz 2018: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden saat 15.45'te 362 yolcu ve 6 personel ile İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin lokomotif ve ilk vagonunun geçişinden sonra, menfezin altındaki toprak kayması sonucu raylar boşlukta kaldı. Trenin 5 vagonu, Sarılar Mahallesi yakınındaki araziye devrildi: 25 kişi yaşamını yitirdi, 317 kişi de yaralandı.
- 13 Aralık 2018: Ankara-Konya seferini yapan YHT, aynı güzergahta yol kontrolü yağan kılavuz lokomotife çarptı: 9 ölü, 47 yaralı.