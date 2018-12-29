Onlarca kişi raylarda can verdi, bakan ‘hatların tamamı iyileştirildi' dedi

Geride bırakmak üzere olduğumuz yılda Türkiye Çorlu ve Ankara’da iki tren faciası yaşadı. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ‘AK Parti hükümetlerinin iş başına gelmesiyle demiryolu konusu bir devlet politikası haline getirilmiştir. Mevcut demiryolu hatlarımızın tamamını iyileştirdik’ diye konuştu.

Türkiye geride bırakmak üzere olduğumuz 2018 yılında ilki Çorlu’da 25 kişinin öldüğü, 317 kişinin yaralandığı, ikincisi Ankara’da 9 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı iki büyük tren faciası yaşadı. İki facianın da aslında “kaza” olmadığı, birer ihmaller zinciri sonucu meydana geldiği uzmanlar tarafından defalarca ortaya konuldu.

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın bugün yaptığı açıklamaya göre “demiryolu hatlarının tamamı iyileştirildi”.

Bakan Turhan bugün Gaziantep Valiliği’ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada "Demiryolu konusu ülkemizin geçmişten beri önemli acı hatırası olan bir konudur. AK Parti hükümetlerinin iş başına gelmesiyle demiryolu konusu bir devlet politikası haline getirilmiştir" dedi.

Turhan şöyle devam etti: "Mevcut demiryolu hatlarımızın rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlanması adına demiryolu hatlarımızın tamamını iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için otomasyona geçme adına elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Yüzde 45'ini ülke genelinde tamamladık. Bu bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Ankara’da iki hafta önce meydana gelen yüksek hızlı tren kazasının sinyalizasyon sistemi olmadığı için yaşandığı dile getirilmişti.

Bakan Turhan’ın AKP döneminde "devlet politikası" haline geldiğini ileri sürdüğü demiryollarında, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 11 ölümlü ya da yaralanmalı tren “kazası” oldu. AKP'nin demiryolu karnesini ortaya koyan bu "kazalar" şöyle: