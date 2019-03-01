Önder Babat eylemine polis müdahalesi

2004'te öldürülen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Önder Babat'ı ölümünün 15. yılında anmak isteyen üniversite öğrencileri İstanbul Üniversitesi, Beyazıt kampüsünde bir araya geldi.
İstanbul Valiliği tarafından anma etkinliğinin yasaklandığı gerekçesiyle öğrencilere müdahale eden polis, 17 öğrenciyi gözaltına aldı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat, 3 Mart 2004'te çalışanı olduğu Devrimci Hareket dergisinden çıktıktan sonra İstiklal Caddesi, İmam Adnan Sokak'ta vurularak hayatını kaybetmişti.