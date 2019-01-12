Önceki gün ihraç edilen iki hakim tutuklandı

Gaziantep’te iki gün önce meslekten ihraç edilen iki hakim, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Gaziantep’te, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki eski hakim tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından önceki gün meslekten ihraç edilen ve daha sonra gözaltına alınan Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HSK tarafından 10 Ocak’ta 17 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmiş, soruşturma kapsamında Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak dün gözaltına alınmıştı.