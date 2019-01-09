Önce Erdoğan hedef aldı, sonra avukatı: Hedefte Deniz Çakır var

Önce Yeni Akit gazetesi tarafından, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef alınan oyuncu Deniz Çakır, bu kez de hakaret ettiği ileri sürülen türbanlı kadının avukatının hedefinde.

Oyuncu Deniz Çakır, bir AVM'de türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiaları sonrası Akit tarafından hedef gösterilmiş, ardından da jet hızıyla Çakır hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Çakır soruşturma kararı sonrası yaptığı açıklamada yaşanaları aktarmış, "üzerime atılmak istenen işlenmemiş bir suçtur ve utanç vericidir" demişti.

Çakır'ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Deniz Çakır'ı hedef alıp "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir" deyince, haberde adı geçen türbanlı kadının avukatı da açıklamada bulundu.

"Yargıya intikal eden olayla ilgili soruşturma sırasında bütün gerçekler açıklığa kavuşacaktır. Müvekkiller öğrenci olmaları ve final haftasında olmaları sebebiyle dikkatlerini artık derslerine vermek istemektedirler. Çok üzülmüş ve yıpranmış olmakla birlikte yaşananların inanç ve yaşam tarzına saygı konusunda toplumu birleştirmesi müvekkillerin tesellisi olmuştur" diyen avukat Enes Bayraktar, "Deniz Çakır'ın önce inkar ile başlayan, sonrasında algı operasyonu ve müvekkilleri itibarsızlaştırma çabası ile yaptığı açıklamalar gerçek dışı olmakla birlikte her şeye rağmen bir geri adımdır. Medyaya yansıyanlardan çok daha fazlası yaşanmıştır. Müvekkillerin çoğu kendisi yüksek sesle nefretini kusmaya başladıktan sonra oyuncu Deniz Çakır olduğunu fark etmişlerdir" ifadelerini kullandı.