Onayı olmadan imzası kullanılan akademisyen istifa etti

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili kararının ardından “Barış Bildirisi Adlı Sözde Manifesto Üzerine” başlığıyla yayımlanan bildiriye atılan imzalar krize neden olmuştu.
Metinde onayı olmadan isminin yer aldığını açıklayan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Anıl Özgüç, 1 Ağustos’ta görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Özgüç, “Destekleriniz için, bana bir sayıdan, bir ‘kelle’den ibaret olmadığımı hatırlattığınız için teşekkür ederim” dedi.