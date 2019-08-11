Onayı olmadan imzası kullanılan akademisyen istifa etti

Anayasa Mahkemesi'nin barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili kararının ardından 'Barış Bildirisi Adlı Sözde Manifesto Üzerine' başlığıyla yayımlanan bildiriye onayı olmadan pek çok akademisyenin imzası atılmıştı. O akademisyenlerden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Anıl Özgüç, istifa ettiğini duyurdu.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 11 Ağustos 2019 15:46

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili kararının ardından “Barış Bildirisi Adlı Sözde Manifesto Üzerine” başlığıyla yayımlanan bildiriye atılan imzalar krize neden olmuştu. 

Metinde onayı olmadan isminin yer aldığını açıklayan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Anıl Özgüç, 1 Ağustos’ta görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özgüç, “Destekleriniz için, bana bir sayıdan, bir ‘kelle’den ibaret olmadığımı hatırlattığınız için teşekkür ederim” dedi.