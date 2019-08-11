Onayı olmadan imzası kullanılan akademisyen istifa etti

Anayasa Mahkemesi'nin barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili kararının ardından 'Barış Bildirisi Adlı Sözde Manifesto Üzerine' başlığıyla yayımlanan bildiriye onayı olmadan pek çok akademisyenin imzası atılmıştı. O akademisyenlerden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Anıl Özgüç, istifa ettiğini duyurdu.

soL - Haber Merkezi