Ömer Turan yine gözaltına alındı: Yeter ya, bıktım...

AKP'ye yakın yazarlardan Ömer Turan, bugün yine gözaltına alındığını açıkladı. Turan, 'Yeter ya. Bıktım artık. Fetö ile mücadele et dediler, bizde ediyoruz, anamdan emdigim süt burnumdan geldi' dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen televizyon yorumcusu ve yazar Ömer Turan, gözaltına alındığını duyurdu. Turan, sosyal medya üzerinden duyurduğu olaya ilişkin tepki dolu ifadeler kullandı.

"Yine gözaltına alındım. Hakaret ve iftira davasından dolayı, sanırım başka şehirdeki davada ifade vermediğim için yine gözaltına alındım. Yeter ya. Bıktım artık. Fetö ile mücadele et dediler, bizde ediyoruz, anamdan emdigim süt burnumdan geldi. Disiplin cezası bile almamış adamım" diyen Turan, "Erdoğanı savunduğum için başka bir şehirde bana hakaret davası açılıyor, orada ifade vermediğim için zorla getirilme kararı çıkarılıyor, apar topar gözaltına alındım yine. Şu an karakola götürülüyorum. Vallahi bıktım billahi bıktım. Bana yapılan fetö'cülere yapılmıyor. Müslüman Türk olmanın Bedelini ödüyorum. Bu ülkenin asıl zencileri Müslüman Türklerdir" ifadelerini kullandı.