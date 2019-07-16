Ömer Koç’tan İmamoğlu’na ikinci ziyaret

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ikinci kez bir araya geldi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane’deki başkanlık makamında ziyaret etti.

Koç, 31 Mart'tan sonra da YSK'nin karar için toplanacağı gün İmamoğlu'nu ziyaret etmişti.

Ziyareti sırasında Ömer Koç, kendi çini koleksiyonundaki bir eser örnek alınarak dokunan eşarbı, “Refikanız için” diyerek İmamoğlu’na takdim etti. İmamoğlu da İSMEK’li kadınların el ürünü cam bir vazoyu Koç’a hediye etti. Koç ve İmamoğlu, sanat ve edebiyat üzerine sohbet gerçekleştirdi.