Ömer Çelik'ten Akit'e Erdoğan tepkisi

Akit TV’deki programda generallere yönelik ‘Erdoğan’ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar’ sözlerini kınayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez’ dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Akit TV’deki bir programda Akit haber müdürü Murat Alan’ın “Erdoğan’ın arkasında saf tutuyorlar, oynaya oynaya eşek gibi tutacaklar” sözlerini “şiddetle kınadığını” söyledi.

AKP Sözcüsü Çelik, “Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez” ifadesini kullandı.

“Bu tip bir provokatif açıklama maalesef Türkiye’de eski alışkanlıkları depreştirmeye çalışan son derece talihsiz bir açıklama olmuştur” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez. Geçmişten beri Türkiye’de birtakım provokatif durumlar ortaya çıkarmak isteyenler, ordu üzerinden bu tip açıklamalar yaparak bunu gerçekleştirmeye çalışırlardı. Bu, geçmişin hastalıklarından bir tanesidir, çok uzun zaman evvel terk edilmiş hastalıktır. Maalesef yeniden bu şekilde nüksetmesi gibi bir teşebbüs ortaya çıktı. Söyleyeceğimiz şey şudur, başından sonuna kadar bu cümleyi reddediyoruz ve kınıyoruz.”

