Ömer Çelik Saray'ı savundu: Kaçak değil, izinleri tam

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ‘kaçak bir durum’ olmadığını savunarak ‘o gazi mekanın bütün izinlerinin tam olduğu defalarca ifade edildi’ diye konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Adli Yıl Açılış Töreni’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılmasının protesto edilmesi için “ideolojik bir yaklaşım” dedi. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın “kaçak” olmadığını savunan Çelik, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değildir. CHP aydınlanmış bir despotizmle örgütlü bir cehalet arasında gidip geliyor. O gazi mekanın bütün izinlerinin tam olduğu yargı süreçlerinde bir sorun olmadığı defalarca ifade edildi” diye konuştu.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI'NIN OMANLI AÇIKLAMASI

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Osmanlı İmparatorluğu’na dair açıklamalarını reddettiklerini söyleyen Çelik “Devlet terörü gibi bir ifade kesinlikle reddettiğimiz, protesto ettiğimiz kınadığımız bir ifadedir. Osmanlı'yı işgalci sayıp, çekilmesinin ardından bölgedeki kaynakları sömürenler, orayı sömürge muamelesi yapanları Lübnan Cumhurbaşkanı 'nüfus sahibi' olarak yorumluyor. Bu tipik ezikliğin bir örneğidir. İlişkilerimizi zehirleyen bu tip açıklamalar yerine ilişkilerimiz daha ileri götürecek, mantığa ve tarihe uygun yaklaşımın sergilenmesini bekliyoruz. Lübnan kardeş bir ülkedir. Birtakım siyasilerin davranışlarıyla aramızdaki ilişkiler bozulacak değildir” diye konuştu.

S-400'LER VE NATO

Rusya'dan S-400'lerin alınmasıyla ilgili de açıklama yapan Çelik, “NATO üyesi AB ülkelerinde 154 farklı silah sistemi kullanılıyor. ABD'de 27 ayrı silah sistemi kullanılıyor. Bütün bu tablo ortadayken sadece Türkiye'nin farklı bir silah sistemi alması sanki bütün tabloyu bozuyormuş gibi bir yaklaşımın gerçeklerle uyuşmadığını belirtmek isterim. Sanki ülkeler arasında tam bir uyum varmış da sadece Türkiye dışına çıkıyormuş gibi bir yaklaşım gerçekçi değil” dedi.

ABD İLE 'GÜVENLİ BÖLGE'

ABD ile Suriye’nin kuzeyindeki “güvenli bölge” oluşturma konusundaki mutabakatla ilgili ise Çelik “Türkiye bu güvenli bölgenin müttefiklerimizle birlikte koordinasyon içinde gerçekleşmesini, Türkiye’nin kontrolünde olmasını arzu eder. Ama bununla birlikte geçmişte yaşadığımız oyalama süreçleri söz konusu olursa, Türkiye’nin kendi güvenlik ihtiyaçları bakımından gerekli hazırlıkları yaptığı açıkça ortadadır” diye konuştu.