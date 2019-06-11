Ölüm istatistikleri açıklandı: Bebek ölümünde Dersim sonuncu

Türkiye'de 2018 yılında yüzde 0,01 azalarak ölen kişi sayısı 426 bin 106 oldu. Bebek ölüm sayısı 11 bin 629 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5,2

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü.

2018'DE BEBEK ÖLÜM SAYISI

Bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü.

EN DÜŞÜK BEBEK ÖLÜMÜ DERSİM'DE

Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Dersim'de oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izledi.

2018 İNTİHAR SAYISI 3 bin 161 kişi

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılında 3 bin 168 iken 2018 yılında 3 bin 161 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 75,6'sını erkekler, yüzde 24,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,94 iken 2018 yılında yüz binde 3,88'e düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık 4'ü intihar etti.

