'Ölüm gemisi' yeniden Türkiye'de

Brezilya’dan ithal edilen büyükbaş hayvanları geçtiğimiz yıl Türkiye'ye getiren ve 'ölüm gemisi' olarak adlandırılan NADA gemisinin yeniden Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Brezilya'dan yola çıkan ve 25 bin canlı hayvanı taşıyan gemide, hayvanlar kendi dışkı ve idrarlarına bulanmış şekilde yolculuk etmiş, sağlıksız ortamda geldikleri için çeşitli hastalıklara kapılıp ölen hayvanlar, kurulan düzeneklerle rendelenerek okyanusa bırakılmıştı.

"Ölüm gemisi" olarak adlandırılan ve protestolara konu olan geminin yeniden Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre aynı gemi bu yıl da İskenderun Limanına yanaştı. Kayıtlara göre 2 Ağustos'ta Brezilya'dan yola çıkan 22 Ağustos’ta da limana yanaşan geminin ithal hayvanları Brezilya’dan getirip Türkiye’ye bıraktığı iddia edildi.

Geminin geçen sene gelişinin ardından Türkiye’de birçok hayvan hastalığı ortaya çıkmış, özellikle büyükbaş hayvanların hastalıklı olarak Türkiye’ye sokulduğu konuşulmuştu.