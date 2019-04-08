Ölülerin, askerde ve cezaevinde olanların yerine de oy kullanılmış

Mardin Yeşilli'de AKP adayının kazandığı seçimde yaşanan usulsüzlükler diyecek söz bırakmadı...

Seçim sonuçlarına dair itiraz süreci sona ermeden AKP’li adaya mazbatasının verildiği Mardin Yeşilli’de, Saadet Partisi’nin (SP) “ölülerin yerine oy kullanıldı” gerekçesiyle yaptığı itiraz da reddedildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP’nin adayı Hayrettin Karaman, Saadet Partisi (SP) adayı Enver Sağlam’a karşı 127 oyla seçimi kazandı. Bu sonucun ardından kimi incelemelerde bulunan Saadet Partisi yetkilileri, kimi sandık tutanaklarında kendi oyları ile AKP’nin oylarının yer değiştirildiğini, yine Avrupa’da yaşayan kimi kişiler ile yaşamını yitiren seçmenlerin yerine oy kullandırıldığını tespit etti.

ozgurmanset.net’in haberine göre; SP’li vekil Abdulkadir Karaduman, “Yeşilli’de ikamet ediyor görünmesine rağmen yurtdışında yaşayan ve seçim günü de yurtdışında olan, askerlik vazifesini yapan, cezaevinde hükümlü olan veya vefat etmiş kişilerin yerine başkaları oy kullanmıştır” dedi.

Bu seçmenlerin isimlerini de sıralayan Karaduman, “Tespit ettiğimiz A.D., E.D., B.K., S.K. ve O.D. isimli şahıslar seçim günü dahil olmak üzere Almanya’da ikamet etmektedir. Bu husus Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Gümrük İdareleri tarafından elbette tespit edilebilir. Yine M.A. adlı kişinin halen cezaevinde hükümlü olduğu aşikardır. Bu husus da UYAP’ta Adalet Bakanlığı tarafından tespit edilmesi mümkündür. Yine B.A. adlı şahsın halen asker olarak silah altında tutulduğu ilgili birimler tarafından teyit edilmesi elbette ki mümkündür” diye konuştu.

Yine yaşamını yitiren kimi kişilerin yerlerine oy kullanıldığını, Nüfus Müdürlüğü tarafından bunun tespitinin yapılabileceğini söyleyen Karaduman, itirazlarının reddedilmesinin hukuksuz olduğunu vurguladı. Karaduman, bunlarla birlikte seçim günü hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan 5 sandık görevlilerinin daha sonra serbest bırakıldığını kaydetti.