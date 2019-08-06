Ölmek bile parayla: İstanbul'da 30 bin liraya mezar yeri

2015'ten itibaren 349 bin 155 metrekare artan ve dört gruba ayrılan mezarlık alanlarından Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan, Karacaahmet, Nafibaba ve Abide-İ Hürriyet'te boş mezar yeri almak isteyenler 30 bin lira ödemek zorunda kalıyor.

İstanbul'da bazı ilçelerdeki mezarlık fiyatları binlerce liradan satılıyor.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 502 müslüman ve 67 gayrimüslim olmak üzere, toplam 569 mezarlıkta mezar yeri tahsisi ve ücretlendirmesi yapıyor. 2015'ten itibaren 349 bin 155 metrekare artan mezarlık alanları dört gruba ayrılmış durumda. Haberde, İBB ücret tarifesine göre 4 gruba ayrılan 569 mezarlıktaki boş mezar yeri ücretlerinin, konum, fiziki özellikler ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirlendiği iddia ediliyor.

İLK GRUP 30 BİN LİRAYI BULUYOR

Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan, Karacaahmet, Nafibaba ve Abide-İ Hürriyet mezarlıklarında boş mezar yeri almak isteyenler, 30 bin lira ödemek zorunda kalıyor. Daha önce cenaze gömülmüş bir mezarın yanındaki boş yere ise 15 bin lira ödenmesi gerekiyor.

İkinci gruptaki Ortaköy, Feriköy, Hasköy, Sütlüce, Hasdal, Kuruçeşme, Emirgan, İstinye, Sarıyer, Kireçburnu ve Maçka gibi mezarlıklarda bir cenaze için bin 100 lira alınıyor. Yine cenazenin yanındaki boş mezar yeri için 6 bin lira, hayatta olan birinin boş mezar yeri talebi ise 12 bin liraya mal oluyor.

Üçüncü grup olan Ayazağa ve Kilyos mezarlıkları ile dördüncü gruptaki Göktürk ve Bahçeköy mezarlıklarında ise bir cenaze için 100 lira karşılığında mezar yeri tahsis ediliyor.

Üçüncü grup mezarlıklarda mevcut bir mezarın yanındaki mezar yeri 2 bin lira iken, dördüncü grup mezarlıklarda bin lira ödenmesi gerekiyor.