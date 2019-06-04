Olimpos'ta 10 yıl sonra ilk caretta caretta yuvası görüldü

Antalya'nın Olimpos Sahili’nde 10 yıl aradan sonra ilk kez caretta carettaların yumurta bıraktığı görüldü. Yumurta bırakan iki caretta carettayı korumak için 6 görevlinin çalıştığı belirtildi.

Antalya'nın 300 metre uzunluğundaki Olimpos Sahili’nde 10 yıl aradan sonra ilk kez caretta carettalar yumurta bıraktı.

DHA'nın haberine göre caretta carettaları korumak için 6 görevli çalışıyor.

Çıralı sahili ile Kumluca'ya bağlı 300 metrelik sahil, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Tehlikede (EN)' listesindeki yani nesli tehlike altında olan kırmızı listedeki deniz kaplumbağası caretta carettanın yuvalama alanı.

Bitişik iki sahil, geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü, Kemer ve Kumluca kaymakamlık ve belediyeleri, esnaf ve sivil örgütlerinin de desteklediği Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu tarafından korumaya alındı. Komisyon Başkanı Erdal Elginöz, Çıralı Sahili’nde uyguladıkları tüm tedbir ve yasakların Olimpos Sahili’nde de uygulandığını belirtti.

Elginöz, “Alınan tedbirler ve uygulamalar sayesinde yıllar sonra ilk defa geçen sene 20'ye yakın caretta carettanın Olimpos sahiline çıkışını gördük. Ancak kokudan olabilir, yumurta bırakmadan 'U' dönüşü yapmışlardı. Bu yıl ise yaklaşık 10 yıl sonra ilk yuva oluştu" dedi. Elginöz, sahilde Nisan sonu ve Ekim ayları arasında çadır kurma, ateş yakma, eğlence partileri ve araç girişi gibi birçok yasağın uygulandığını sözlerine ekledi.