Öldürülen köpek sayısı 16'ya yükseldi: Parayla adam tutup zehirletmiş

Önceki gün Ankara Batıkent'te zehirli tavuk etiyle 16 köpek öldürülürken, bölgede oturan Levent Ö.’nün 2 kişiye para ve zehirli etleri vererek köpekleri zehirlettiği iddiası öne çıktı.

Ankara Batıkent'te önceki gün zehirlenerek öldürülen köpeklerin sayısı 13’ten 16’ya yükseldi. Yapılan ilk incelemede köpeklere zehirli tavuk etlerinin verildiği belirlendi. Olay yerinde toplanan tavuk eti parçaları incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Asayiş Şube ile Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlükleri ortak çalışma başlattı. Oluşturulan ekip, şüphelilere ulaşmak için bölgedeki tüm güvenlik kamera görüntülerini toplayarak incelemeye aldı. Yapılan incelemede köpeklerin öldürüldüğü bölgede oturan Levent Ö.’nün, yanına gelen 2 kişiye para ve içinde zehirli etlerin olduğu poşet verdiği belirlendi. Gözaltına alınan Levent Ö. suçlamaları kabul etmezken, köpeklerin görüntülerde görülen diğer 2 kişi tarafından zehirlenmiş olabileceğini ve o kişileri de tanımadığını söyledi.