'Ölçülü muhalefet'e seçim reçetesi

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Saadet Partisi’nin ‘ölçülü muhalefet’iyle AKP’ye ‘baskı unsuru’ olması için yapması gerekenleri yazdı.

Hakan Albayrak Karar gazetesinde bugün yayımlanan "Seçimler ve Saadet Partisi" başlıklı yazısında 24 Haziran seçimlerinin AKP-CHP ya da “Erdoğan ve düşmanları” diyalektiğine mahkum edilmemesi gerektiğini öne sürdü. Saadet Partisi’nin bu “ikiliği” engelleyecek bir seçenek olduğuna işaret eden Albayrak tercih imkanlarının çoğalması, “kerhen”lerin azalması gerektiğine, AKP tabanı için bir “alternatif” olarak Saadet Partisi’ne işaret etti. “AKP’yle bir düşmanlık ilişkisi geliştirmeyip ölçülü muhalefetiyle temayüz eden Temel Karamollaoğlu’nu cumhurbaşkanlığına aday göstermesi bu bakımdan isabetli olacaktır” diyen Albayrak, Karamollaoğlu’nun seçilemese bile AKP iktidarının doğrularını çoğaltıp, yanlışlarını azaltmaya hizmet edecek bir “baskı unsuru” olabileceğini iddia etti.

Albayrak, Saadet Partisi’ne atfettiği “işlev” nedeniyle yüzde 10 barajına takılmamak için İyi Parti ile “teknik bir seçim ittifakı” kurmasının yadırganmaması gerektiğini de vurguluyor.