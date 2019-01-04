Okuyan: İmamoğlu ve Yavaş gibi isimler seçim kazanmak için değil AKP'den rol kapmak için çıkarıldı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İzmir'de düzenlenen 'TKP 2019'a nasıl bakıyor' başlıklı etkinlikte dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Okuyan, CHP-İyi Parti ittifakının Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi adayları tercih etmesinin nedeninin yalnızca seçim kazanmak olmadığını; asıl olarak dünya emperyalist sisteminde rol kapmak, Atlantik ya da NATO ittifakına güven vermek, böylece AKP'nin yerine oynamak olduğunu söyledi.

İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TKP 2019'a nasıl bakıyor" başlıklı etkinlikte konuşan Kemal Okuyan, dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler ile yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi.

Konuşmasına dünyadaki genel politik görünüm analiziyle başlayan Okuyan, günümüzde dünyadaki emperyalist rekabetin birinci ve ikinci dünya savaşından daha az şiddetli olmadığını belirterek, "Bugün emperyalist bloklar, öbekler arasında sıcak çatışma için her şey hazır. Günümüzde dünyayı domine eden başat emperyalist ülke ABD. Ancak Almanya ve Çin, emperyalist paylaşımda iki güçlü rakip. ABD her ne kadar hegemon ülke olsa da, Almanya ve Çin sıcak bir savaş çıkmasındansa, dünyadaki mevcut statükoyu koruyarak gücünü artırmayı tercih ediyor. ABD, Almanya, Çin'in rekabetinde dünyada emperyalist sisteminde bir kilitlenme yaşanıyor. Herkes bir yere yerleşmeye çalışıyor. Bu arada Türkiye kapitalizminin, burjuvazisinin arayışları da sürüyor. Böyle bir tabloda Erdoğan, sermayenin ve emperyalist sistemin ihtiyaçlarını karşılayarak iktidarını sürdürürken, düzen muhalefeti de bu tablodan rol kapmaya çalışıyor" dedi.

Erdoğan'ın Suriye'deki başarısızlıkla beraber ABD'yle yaşadığı problemleri başka güçlerle dengelemeyi becerdiğini hatırlatan Okuyan şunları söyledi: "Şu anda dünyada birden fazla öbek var. Bu öbeklerin bir kısmı iç içe geçmiş durumda. ABD ile Almanya NATO'da müttefikler ama öte yandan aralarında büyük bir rekabet var. Rusya ve Çin blok gibi gözüküyor, hiç alakası yok, Rusya ile Çin aynı NATO'daki Almanya ve ABD gibi. Aslında aralarında çok ciddi çıkar çatışmaları var. Erdoğan ve sermaye sınıfı açısında dünyada üç önemli unsur Almanya, Rusya ve ABD. Erdoğan ve sermaye sınıfının saray denilen yerde cisimleşen aklı, uluslararası alandaki kilitlenmeyi iyi kullanıyor. Almanya, Rusya, ABD arasında açılan alanda, Türkiye sermaye sınıfı çeşitli hamleler yapıyor. Bunları anlatmamın nedeni şu: Bugünkü bu dünya sistemini benimseyerek Erdoğan'ı alt edemezsiniz. Bugünkü bu emperyalist sistem, Erdoğan'a uygun şekilde işliyor. Düzen muhalefeti napıyor? Bu uluslararası sistemde, Erdoğan'dan rol kapmaya çalışıyorlar. Şu anda CHP-İyi Parti, Atlantik ya da NATO ittifakına güve vermeye çalışan iki parti. ABD ve AB nezdinde, güvenilir bir alternatif olmaya çalışıyorlar. Ama bunu bir sınırı var. Şu andaki uluslararası durum ve Türkiye sermayesinin ihtiyaçları, CHP ve İyi Parti'nin sunduğu projeyi çok geçerli kılmıyor. CHP ve İyi Parti, ancak ve ancak bugünkü AKP stratejisini devam ettirme yetisinin gösterirlerse, iktidara getirilirler. Bunun için her şeyi yapıyorlar. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı, sadece seçim kazanmak için değil. Bu adaylar ve benzer diğer örnekler, uluslararası alana oynamak için açılan kartlar. Solcu ya da solcu görünümlü adaylarla bunu yapamayacaklarını biliyorlar. Kılıçdaroğlu ve Akşener hem dünyaya hem Türkiye sermaye sınıfına 'biz bugünkü temel stratejiyi değiştirmeyeceğiz' güvencesini vermeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu stratejisiyle Erdoğan'ı alt etmek zor. Bu muhalefet gözünü Batı başkentlerine çevirip rota belirlemeye çalışıyor, diğer yandan başka bir muhalefet HDP de, Suriye'de ABD'den medet umuyor. Uluslararası alana baktıklarında farklı bir şey görmeyenlerin, Erdoğan'la baş etmesi çok zor."

'ÖRGÜTLÜ OLUP YAN GELİP YATANLAR DA, ÖRGÜTSÜZ OLUP ŞİKAYET EDENLER DE SUÇLU'

CHP ve HDP'nin toplumsal muhalefeti düzen içerisinde tutmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Okuyan, "Hem uluslararası emperyalist sistemde hem de Türkiye'de ciddi bir kilitlenme yaşanıyor. Ama bu kilitlenmeye karşı bir enerji de birikiyor. Alttan alta kaynayan, fokurdayan bir enerji var. Bu noktada kritik soru, böyle bir duruma hazır mıyız sorusudur. Ordusu ve parası olmayanların biricik silahı var: Örgütlenmek ve çoğalmak. Yani güçlenmek. Dünyada ve Türkiye'de kapitalizmin, sermaye sınıfının şu anda demokratikleşmeye, özgürlüklere ihtiyacı yok. Dünyadaki mevcut sistem, şu anda sağcılaşmak zorunda. İşçi sınıfını bastırmak zorunda. Bu baskılanmaya karşı bizim yapmamız gereken örgütlenmek, örgütlenerek güçlenmek. Bugün örgütlü olup da yan gelip yatanlar, örgütsüz olup da şikayet edenler, hepsi suçludur" dedi.

TKP'nin 31 Mart yerel seçimlerine, düzen değişikliğini işaret eden tek sol seçenek olarak girdiğini ifade eden Okuyan, "Bu seçimlerden umudun ve örgütlülüğün güçlenerek çıkmasını sağlamak zorundayız. Bunun için her şeyi yapacağız" diye konuştu.