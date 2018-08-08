Okulları artık öğretmenler değil 'profesyonel yöneticiler' yönetecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 'Eğitimde Kalite Endeksi' adıyla başlatacağı yeni uygulamayla okul yönetimlerinin artık öğretmenler tarafından değil 'profesyonel yöneticiler' tarafından yürütüleceği belirtildi. Buna göre, okulların başına gelecek kişiler kamu yönetimi, işletme veya iktisat bölümleri mezunları arasından seçilebilecek.

Okullara işletme, iktisat veya kamu yönetimi mezunu yöneticiler atanacağı bildirildi.

Yeni Şafak'tan Ahmet Fatih Erturan'ın haberine göre, "eğitimin kademeleri, okullar arasındaki eğitim farkları, insan kaynağının verimli kullanımı, öğretmen yeterliliği, okul ihtiyaçları, teknolojik altyapı kurulumu, eğitim materyalleri ve okulun çeşidine göre eksiklerin giderilmesi" gibi politikaları içerecek uygulamada, "MEB yönetici atama sistemi" de olacak.

Artık okullarda müdür ve müdür yardımcılığı gibi idari görevlere sadece öğretmenler arasından değil kamu yönetimi, iktisat, işletme gibi bölüm mezunlarından da atanma yapılmasının önü açılacak.

ÖĞRETMEN YÖNETİCİ OLURSA KADRODAN ÇIKARILACAK

Belirtilen kadrolara yönetici olmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği eğitim merkezlerinde eğitim alacak ve eğitimler sonunda bu kişilere sınav yapılacak. Sınavda başarılı olan adaylara profesyonel okul yöneticiliği belgesi verilecek. Bu kadroda yönetici olmak isteyen öğretmenler de eğitime dahil edilebilecek. Ancak öğretmen yönetici olduğu takdirde öğretmenlik kadrosundan çıkarılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, ayrıca 'Büyük Veri' adını verdiği sistemle öğretmenlerin çalışma planlarını yeniden düzenleyecek. Böylece öğretmenlerin tercih edilmeyen bölgelerde veya okullarda çalıştırılması için formül aranacak. Bakanlığın bununla ilgili olarak yakın zamanda mevzuat yayınlaması bekleniyor.