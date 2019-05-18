Okullarda 'fişleme' dönemi!

İzmir Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun tarafından okullara gönderilen yazıda, sosyal medyada siyasi paylaşım yapan öğretmen ve öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun tarafından okullara gönderieln yazı, okullarda "fişlemenin" resmi hale geldiğini gözler önüne serdi. Askeri vesayetle hesaplaşmakla övünen AKP'nin, 12 Eylül faşist darbesi dönemindeki "fişleme" ile henüz hesaplaşmadığı görülüyor.

odatv.com'un haberine göre İzmir'in Torbalı ilçesindeki okullara İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun imzası ile gönderilen "okul müdürleri toplantı karar metni" başlıklı yazıda yasa dışı ve siyasi içerikli paylaşım yapan öğretmen ve öğrencilerin fişlenmesi istemdi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Okul yöneticisi, öğretmen, personel ve öğrencilerin kişisel medya hesaplarında yasa dışı ve siyasi içerikli paylaşımda bulunmaları tespit edilmesi durumunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Bölümüne bildirmesine karar verildi."