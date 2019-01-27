'Okullar kapatıldı, köyler imamlara terk edildi'

Taşımalı eğitimin yanlış uygulanması sonucu kapatılan köy okullarındaki öğrenciler fırsat ve imkân eşitliğinden faydalanamıyor. Eğitim uzmanı Ali Taştan, 'Köyleri imamlara teslim ettik' diyor

Taşımalı eğitimin yanlış uygulanması sonucu kapatılan köy okullarındaki öğrenciler, eğitim ve öğretimden eşit şekilde faydalanamıyor. Köy okullarında eğitim gören çocuklar, taşımalı eğitimle evlerinden uzak şehir merkezlerindeki okullara gönderiliyor.

BirGün’den Meral Danyıldız'a konuşan eğitim uzmanı Ali Taştan, çocukların doğal öğrenme ortamlarından koparıldığını söyledi. Okullarda buna bağlı olarak başarı seviyesinin de düştüğünü kaydeden Taştan, “Şehirlerde özel öğretim kurumlarına avuç dolusu para harcamaya başladık biz. Bu okullar Ankara’da, İzmir’de, İstanbul’da da var. Maddi durumu iyi olan aileler çocuklarını buraya göndermeye başladı. Şehirde yaşayan çocuk evinin yanındaki okula giderken, köyde yaşayan çocuk gidemedi” dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMALI

Osmaniye’nin Araplı köyünde yer alan bir okula da değinen Taştan, şunları söyledi: “Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yer alan Araplı köyünde 20 dönüm bahçesi olan bir köy okulu var. Bir şehir merkezine beş kilometre uzaklıkta ve spor kompleksi de dâhil olmak üzere her türlü imkâna sahip. Müthiş bir alanı var. Ama oradaki çocuklar taşımalı eğitimle ilçeye götürülüyor. Bunlar dağ başındaki okullar değil. Hâlbuki iki üç tane öğretmen atansa problem kalmayacak”

Kapanan köy okulları yerine kuran kurslarının açıldığının altını çizen Taştan, “Kuran kursu açılıyorsa okul da açılabilir” dedi.

'ŞİMDİ İMAMLARA TESLİM ETTİK'

Taştan, sözlerini “Yoksul ailelerin çocukları taşınıyor, durumu daha iyi olan ailelerin çocukları özel okula gidiyor. Köydeki nüfusun azalmasıyla öğretmen gitmedi, köyler imamlara terk edildi. Köylere kuran kursu açılıyor ama okul açılmıyor. Öğretmenler Cumhuriyet’in aydınlık yüzüyken, köylerin her türlü sorununu çözüp aydınlatırken şimdi imamlara teslim ettik.

Kuran kursları açılıyorsa okul da açılabilir. 2014’e kadar olan rakamlara göre 13 bin 800 köy okulu kapatıldı. En az 15 bin köy okulunun kapatıldığını tahmin ediyoruz” ifadeleriyle noktaladı.