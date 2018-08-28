Okullar açılmadan ‘zam’ geldi

15 Eylül'de ders zilinin çalmasına sayılı günler kala masraflar katlandı.

Bu yıl okul formaları, kalemlik, defter, çanta gibi kırtasiye malzemeleri döviz kurundaki yükselmeden dolayı yüzde 50 oranında zamlandı.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, yeni eğitim öğretim yılında okullar, döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı zamlı açılacak. 15 Eylül'de ders başı yapacak milyonlarca öğrenci forma, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri dahil tüm malzemeleri özellikle de defterini yüzde 50 oranında zamlı alacak.

Türkiye’de kırtasiye malzemelerinin yüzde 70’inin yurt dışından ithal ettiğini söyleyen İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, “Kırtasiye ürünlerine bu yıl yüzde 50 zam geldi geçen yıl 10 liraya sattığımız bir ürünü bu yıl 15 liraya satıyoruz. Çünkü ithalatta da bir zam oldu. Örneğin oyun hamurunu eskiden 5.50 liraya alırken şimdi 7.50 liraya alıyoruz.” dedi.