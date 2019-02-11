Okulda cep telefonu yasağı: Kullanan öğrencinin velisine para cezası verilecek

Konya'nın Kulu ilçe Kaymakamı Ali Edip Budan, tüm okullara gönderdiği yazıyla, ilçe sınırları içindeki tüm okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımının yasaklandığını bildirdi.

Konya'nın Kulu İlçesi'nde öğrencilerin okulda cep telefonu kullanımı yasaklandı.

Kaymakam Ali Edip Budan, 31 Ocak tarihinde tüm okullara gönderilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla, öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanımının yasaklandığını ve cep telefonu kullanımı olduğu takdirde Kabahatler Kanununa göre öğrenci velisine idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Öğrenciye ödül ve disiplin yönetmeliği doğrultusunda ceza vermemek için veliye idari para cezası uygulama yöntemini seçtiklerini ifade eden Budan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın ödül ve disiplin yönetmeliğinde kınama, tasdikname ile uzaklaştırma, disiplin cezaları gibi şeylerle öğrencilerimizi örgün eğitimin dışına çıkaracak şeyler. Bu da çocuklarımız üzecek bir şey olur. Biz de öğrencilerimizi üzmeden, okuldan uzaklaştırmadan, eğitimine konsantre olmasını nasıl sağlarız diye düşündük. 31 Ocak itibariyle de okullara cep telefonu getirmeyi yasakladık. Gerek velilerimiz olsun, gerekse okul idarecilerimizden olumlu tepkiler aldık. Bu işten hoşlanmayan öğrencilerimiz olmuştur; ama kendi iyilikleri için kendilerine rağmen karar alınması gerekiyor" dedi.