Okula başlama yaşı resmen değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya yükseltilip, mecburi ilköğretim çağı da 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak şekilde düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak değiştirildi.

Buna göre, mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

OSB'LER VE PATRONLAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇABİLECEK

Kanunla, özel sektör tarafından mesleki eğitime doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla "çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu" olarak tanımlanan mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek.