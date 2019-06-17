Okula başlama yaşı değişiyor

AKP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle, 66 ay olan okula başlama yaşı 69 aya çıkacak.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifiyle ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılacağını açıkladı.

Muş, "Yapılan teknik çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı'yla yaptığımız istişareler neticesinde bunun 69 aya çıkarılmasının daha uygun olacağına dönük bir kanaate vardık ve bunu düzenlememize dahil ettik" dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI

Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin de açıklama yapan Muş, "Sözleşmeli öğretmenler görev aldıklarında 4 yıl sözleşmeli, artı 2 yıl da 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu sürenin 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz dolayısıyla 3 yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Bu düzenlemeye Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki sözleşmeli personeli de ekliyoruz" ifadesini kullandı.