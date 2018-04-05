Okul öncesi eğitimde büyük düşüş

MEB istatistiklerine göre, 2011’de 1 milyon 59 bin öğrenci, okulöncesi eğitim alırken bu sayı 2017’de 1 milyon 17 binde kaldı. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 25 bin 172 olan okul sayısı ise 2017’de 23 bin 820’ye geriledi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hükümetin eğitime büyük önem verdiğini savunarak, “Okul öncesi eğitimde 80 yılda alınan mesafeden fazlasını bu dönemde aldık” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okul öncesi eğitime ilişkin son yayımladığı istatistikler ise Yılmaz’ın söylediklerinden farklı bir gerçeğe işaret ediyor.

Bakan İsmet Yılmaz, “Eğitimde Avrupa’dan birçok alanda çok iyiyiz” dese de Türkiye okul öncesi eğitimde OECD ülkeleri içinde son sırada kendisine yer buldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, okul çağına gelen çocuk sayısındaki büyük artışa karşın 2011-2012 döneminde 1 milyon 59 bin öğrenci okul öncesi eğitim görürken bu sayı 2017 yılında 1 milyon 17 bin oldu. Okullaşma oranı ise yüzde 35.52’de kaldı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; MEB’in paylaştığı okul öncesi eğitim istatistiklerine göre, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 25 bin 172 okul öncesi eğitim kurumunda 1 milyon 59 öğrenci bulunurken, “4+4+4” uygulamasının ilk yılında okul sayısı 23 bin 556’ya geriledi. Benzer biçimde öğrenci sayısında da düşüş yaşandı. Nüfus artış hızına karşın 2016-2017 eğitim öğretim yılında okul öncesi kurum sayısı 23 bin 820, bu kurumlarda okuyan öğrenci sayısı ise 1 milyon 17 bin 436 oldu.

“4+4+4 Eğitim Sistemi” okul öncesi eğitimin geri plana itilmesinin en önemli nedenlerinden oldu. Okula başlama yaşının 60-66 aya düşürülmesi nedeniyle okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayısı 953 bin 209’a düştü. 2012’de 1 milyon 58 olan okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısı aradan beş yıl geçmesine karşın ancak 1 milyon 124 bin 727’ye ulaşabildi. Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 58’le ifade edildi.

Öte yandan, “4+4+4” sonrası devlete ait okulöncesi kurumlarında okul sayısı azalırken aynı dönemde özel okulöncesi eğitim kurumları hem okul hem de öğrenci sayısını iki kat artırdı. 2011’de 1 milyon 58 bin öğrenciye eğitim veren devlet okulu sayısının 25 bin 172 olurken özel okul sayısı 2 bin 453 oldu. Aradan geçen altı yılda okulöncesi eğitim veren devlet okulları ve özel okullar arasındaki makas açıldı. 2011’de 3 bin 453 olan özel okul sayısı 2017’de 19 bin 152’ye yükseldi.

'SIBYAN OKULLARI TEŞVİK EDİLDİ'

Okul öncesi eğitimde yaşanan gerilemenin en önemli nedeninin “4+4+4 Eğitim Sistemi” olduğunu söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Okul öncesi çağdaki çocukların zorla ilkokula kaydettirilmesi anlamsız bir ısrardır” diye konuştu. MEB’in, bu konuda gerekli adımları atmamakta ısrar ettiğine dikkat çeken Aydoğan, “Okul öncesi eğitim parasız ve zorunlu hale getirilmezken okul öncesi eğitim kurumları yerine sıbyan okullarının açılması teşvik edildi” dedi.