Okul müdürü öğrencileri tehdit etti: Açık giyinen sınıfı geçemez!

Şanlıurfa Viranşehir’deki İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul müdürü, başı açık öğrencileri çağırıp kıyafet ‘uyarısı’ yaptı.

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Şanlıurfa Viranşehir’deki İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul müdürü, başı açık öğrencileri "açık giydikleri" için bırakmakla tehdit etti.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, olaya tanık olan bir öğrenci, “Müdürümüz mezuniyet törenimizden önce tüm başı açık kızları toplayıp tehdit etti. ‘Açık ve kısa giyinirseniz sizi sınıfta bırakırım. Burnunuzdan getiririm. Kapalıysan sınıfı geçersin, açıksan kalırsın” dedi. Gazetemize konuşan Okul Müdürü Salih Arslan “Biz çocukları çağırıp ‘Milli manevi ahlaki değerlere uygun olarak sizin yararınızı gözetmek zorundayız. İdare olarak ailelerinize ve yaşınıza uygun giyinmenizi istiyoruz’ dedik” diye konuştu.

İbni Sina Mesleki ve Teknik Lisesi’nde yaşanan olayın ardından gazetemize konuşan öğrenci, “Okul müdürü başörtülü kızları sınıfa gönderdi. Benim gibi başı açık arkadaşları da yanına çağırdı. Bize ‘mezuniyet töreninde diz üstünde ve dekolte giyilmeyecek’ dedi. Konu açıklık veya kapalılık değil. Konu bizim gibi başı açık arkadaşlara edilen hakaret. Ahlaksızlar, karaktersizler benzeri şeyler söyledi” dedi. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci velisi ise şu ifadeleri kullandı: “Çocuğumun kıyafetine kimse karışamaz. Çocuklarımızın başına bir şey gelir diye çok konuşamıyoruz.” Eğitim Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İsmail Tutal ise “Olayı bize anlatan veliler var. Fakat korktukları için konuşamıyorlar. Bizim arkadaşların çocukları da orada öğrenci. Bu müdürün başka vukuatları da varmış. Olayı araştırırken öğrendik. Erkek çocuklara da ‘kısa çorap giymeyin. Böyle giyerseniz sizi geçirtmem. Terbiyesizlik yapmayın’ demiş. 12. sınıf öğrencilerin mezuniyet töreni öncesi de kız çocuklarının başına böyle bir olay geliyor. Hatta müdür bir kadın öğretmen tayin etmiş. Mezuniyet öncesi öğrencilerin kıyafetlerini kontrol etmek için. Eğer o uygun görürse mezuniyet törenine gidebileceklermiş. Kontrolden sonra kıyafeti uygun olmayan giderse eğer, müdür ‘orada rezil ederim, defolur gidersiniz’ demiş” diye konuştu. Konuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıdıklarını belirten Tutal şöyle devam etti: “Milli Eğitim Müdürü’ne ulaşamadık. Ama yetkililer olayı duyduklarını ve soruşturma başlatıldığını söylediler. Daha önce de bu müdürün yaptığı şeyler oldu. Milli Eğitim Müdürü, müdürün arkasında durup koruyor. Bu çocukların kıyafetine karışma hakkını nasıl kendinde buluyorlar? Okul önünde basın açıklaması yapacağız"

Telefon ile ulaştığımız Okul Müdürü Salih Arslan iddialara şöyle yanıt verdi: “Konuyla ilgili öğrencilerimiz farklı iddialarda bulunmuş. Duyunca üzüldük. Olay günü öğrencilerimize yardımcı olmak adına onları çağırdık. Onun dışındaki iddialar asılsız. Bazı öğrencilerimizin rahat giyinmek istemesinden kaynaklı böyle oldu.”