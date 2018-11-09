Okul müdürü 12 yaşındaki öğrencinin parmaklarını kırdı

Kahramanmaraş'ta bir okul müdürü, 'okuldan kaçtığı' iddiasıyla 12 yaşındaki bir öğrencinin parmaklarını kırdı.

İzmir, Manisa ve Zonguldak'tan sonra öğrenciye bir darp iddiası da Kahramanmaraş'tan geldi.

Sözcü'nün haberine göre okuldan kaçtığı iddiasıyla 12 yaşındaki bir öğrencinin, okul müdürü tarafından parmaklarının kırıldığı ileri sürüldü.

DEĞNEKLE DÖVÜLDÜ

Olay, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Tombak Mahallesi'ndeki bir okulda meydana geldi.

İddiaya göre, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Ömer K. (12), okuldan kaçtığı gerekçesiyle ve okul hizmetlisinin, ‘tavuk çalıyor' iddiası üzerine okul müdürü Mustafa Y. tarafından değnekle dövüldü. Ömer K.'nin eli, değnek darbeleri nedeniyle kırıldı.

ANNE MÜDÜRÜN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Oğlunun hiçbir işini yapamadığını ve mağdur olduklarını söyleyen Ömer K.'nin annesi Fatma K., “Bu olay okul müdürü Mustafa Y. tarafından yapılmıştır. Çocuklarımızı nasıl birine güveniyoruz bakın da görün. İnsan olan yapmaz. Çocuğumuzun elini değnekle vura vura parmakları kırılmaz. Hem de elini ıslatıp ıslatıp dövmüş senin karşında adam yok 12 yaşındaki bir çocuk var. Benim çocuğumu okuldan kaçtığı için döverken okul hizmetlisi 'tavuk çalıyor' demiş. Onun hiddetiyle kendi odasında ve öğretmenler odasında sopayla dövmüş” dedi.