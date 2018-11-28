Okul müdürlerine CEO modeli: Hedefi gerçekleştiremezse görevden alınacak

AKP okulların CEO modeliyle yönetilmesi için harekete geçti. Yeni modele göre okul müdürü 2 yıllık hedefleri gerçekleştiremezse görevden alınacak.

AKP okulları şirket, müdürleri de CEO yapacak yeni bir düzenleme hazırlığında.

Yapılan yeni çalışmaya göre, okullar CEO modeliyle yönetilecek. Okul müdürü, 2 yıllık hedefleri gerçekleştiremezse görevden alınacak.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde "Okul müdürlerine CEO modeli" başlığıyla yer alan habere göre, okul müdürlerinin statüleri yeni sistemde özlük hakları açısından öğretmenlerden daha üstün olacak ancak okul idarecisi olma şartları zorlaşacak. Yeni modelde okul idareciliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınavın yanı sıra ek bir eğitime daha tabi tutulacak. Okul müdürleri sınavla seçildikten sonra 1 yıl yüz yüze eğitimden geçirilecek. Bu süre içinde atandığı okul için 2 yıllık gelecek hedefleri belirlenmesi beklenecek. Bu hedefleri gerçekleştirmeyen okul müdürleri idarecilikten alınacak.

MEB'de görev yapan 81 bin yöneticinin 29 bini okul müdürü, 2 bin 442'si başmüdür yardımcısı, 49 bin 571'i de okul müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Yeni modelde müdür yardımcılarının merkezi yönetim tarafından mı atanacağı yoksa okul müdürü tarafından mı seçileceği henüz netlik kazanmadı.

