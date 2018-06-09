Okul müdür yardımcısından, İnce'nin mitingine katılanlara tehdit

İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Ortaokul Müdür Yardımcısı Aydın Şen'in, İnce’nin mitingine katılanları tehdit ettiği iddia edildi.

İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Ortaokul Müdür Yardımcısı Aydın Şen'in, İnce’nin mitingine katılanları tehdit ettiği iddia edildi.

Oda TV'de yer alan habere göre, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, dün akşam İstanbul Kadıköy’de düzenlediği miting, İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Ortaokul Müdür Yardımcısı Aydın Şen tarafından hedef alındı.

Mitinge katılanları tehdit eden bir Twitter hesabının Şen'e ait olduğu belirtilerek, "15 Temmuz'da denediniz tank ile uçak ile tüfek ile baş eğmedik, şimdi Kadıköy'de 3-5 piçle mi başaracağınızı sanıyorsunuz? 15 Temmuz'da elimiz de belimiz de boştu bu sefer ne elimiz boş olur ne belimiz!!! Yiyen çıksın sokağa!!!” ifadelerini kullandığı dile getirildi.

Hesap tanıtımında, İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Ortaokul Müdür Yardımcısı yazan “aydin” isimli kullanıcının Aydın Şen olduğu, okulun kadrosuna bakıldığında, Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın Şen isimli biri bulunduğu ifade edildi.

Hükümete yakın televizyon yorumcusu Ömer Turan’ın, Kadıköy’deki mitingle ilgili paylaşımına da yorum yapan Aydın Şen, “Çıksınlar Ömer abi hazır çıkmışken kıyıda köşede ne kadar it uğursuz varsa 15 Temmuz'da asker diye bir şey yapmadığımız itlerin acısını alırız" paylaşımında bulundu.