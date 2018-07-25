Oktar: İngiliz Kraliçesi, Erdoğan'a 'Adnan Oktar’a operasyon yapın' dedi

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda kullandığı ifadelere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Oktar'ın kendisine yönelik operasyonu İngiltere'ye bağladığını aktardı.

İşte sorgudan bir bölüm:

- Bu operasyonu İngiliz derin devleti yaptırdı diyorsun. Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?

Adnan Oktar: Yok, yok.

- O zaman İstanbul Emniyet Müdürümüzde ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızda öyle bir tip var mı?

Adnan Oktar: Yok. Ne münasebet.

- O zaman daha yukarı çıkalım. Cumhurbaşkanımız mı İngiliz derin devleti?

Adnan Oktar: Yok, olur mu? Biz Tayyip Bey’e destek verdik.

- İngiliz derin devleti nereden çıktı?

Adnan Oktar: İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı’na bir ekip gönderdi Adnan Oktar’a operasyon yapın diye rica ettiler.