Okay Temiz de Sabah'a konuştu: Erdoğan, sanata ve sanatçıya her zaman saygılı olan bir insan

Sabah'a konuşarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı öven ünlülere Okay Temiz de katıldı. Temiz, Erdoğan için 'Sanata, sanatçıya her zaman saygılı, müziğe ilgili, ön yargısı olmayan bir insandır' dedi.

Okay Temiz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için “Sanata, sanatçıya her zaman saygılı, müziğe ilgili, ön yargısı olmayan bir insandır” dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah'a 24 Haziran seçimlerinin ardından Mazhar Alanson, Ahmet Ümit, Haluk Levent, Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu ve Hasan Saltık gibi isimler de konuşmuştu.

'DOSTLUĞUMUZ VAR'

Okay Temiz'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la, İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri süregelen bir dostluğumuz var.

Sanata, sanatçıya her zaman saygılı, müziğe ilgili, ön yargısı olmayan bir insandır.

İstanbul Havalimanı Açılış Konseri'nde yapılan tercih de Türkiye'de bir şeylerin, kültürel anlamda geliştiğinin işaretlerini veriyor aslında.

Müziğe, gerçek müziğe, sanata değer verirsek dönüşürüz, birleşiriz... .

Müziğimdeki farklı seslerin birleşimi, harmanı; aslında hayatta da uygulayabileceğimiz bir arada, huzurla yaşama formülü…"