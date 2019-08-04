Okan Bayülgen'den 4 maaş savunması: İtibar suikasti yapılıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine dört maaş giriyor' açıklaması sonrası başlayan tartışmaya televizyon programı sunucusu Okan Bayülgen de eklendi. Bayülgen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u savunurken, 'Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye öğrendim. Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikasti yapılıyorsa bu adama, demek ki bu adam yalnız' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evine dört maaş giriyor" açıklaması sonrası Altun'un eşi Fatmanur Altun ilginç bir yazı kaleme almış, daha fazlasını kazanabilecek "kabiliyetli bireyler" olarak fedakarlık yaptıklarını öne sürerek, "Vatandaşla alay etmeyin, sabrımızı da sınamayın, ikiyüzlülüğünüzü ve ihanetinizi milletimizin gözlerinin önüne sermeyin" demişti.,

Bu sözler sonrası tartışmalar artarken televizyon programı sunucusu Okan Bayülgen'den de açıklama geldi.

Bayülgen, tepki çeken açıklamasında Altun'a destek verirken, "Demek ki böyle bir itibarsızlaştırma İletişim Başkanı'nın da başına gelebilirmiş. Tam hikayeyi bilmiyorum ama böyle önemli bir mevkideki adamın dahi tweetlerinde isyanını görüyorum. Bir özdeşlik kurdum. Belki de benim başıma gelen bir şey geliyor onun da başına. Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye öğrendim. Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikasti yapılıyorsa bu adama, demek ki bu adam yalnız. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum. Memleket açısından da üzülüyorum" dedi.