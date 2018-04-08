OHAL'le yönetilen ülkede OHAL'i kaldırmakla övündü

Van'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hükümeti teslim alır almaz ilk iş OHAL'i kaldırdık' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in hâlâ sürdüğü ülkede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da yaptığı konuşmada iktidara geldikleri dönemde OHAL'i kaldırdıklarını hatırlatarak 2019 seçimleri için oy istedi.

AKP Van İl Kongresinde konuşan Erdoğan “Hükümeti teslim alır almaz ilk iş OHAL'i kaldırdık” dedi.

"İktidara geldiğimizde buradaki halk 'OHAL'i kaldırın başka bir şey istemeyiz' diyordu" ifadelerini kullanan Erdoğan, iktidara gelir gelmez OHAL'i kaldırdıklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in o dönemki OHAL'le alakasının olmadığını savunan Erdoğan "Şu anda hak ve özgürlüklerin kısıtlanması söz konusu değildir. O dönemde OHAL günlük hayatı fevkalade etkiliyordu. İktidara gelir gelmez ilk iş OHAL'i bir buçuk ayda kaldırdık" sözlerini kaydetti.

Erdoğan, Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi özel yargılama usullerini kaldırdıklarını, iktidara gelince "işkenceye sıfır tolerans" politikasını hayata geçirdiklerini söyleyerek Kürtlerin çocuklarına Kürtçe isim koymasını engelleyen uygulamaları da sonlandırdıklarını belirtti.