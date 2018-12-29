OHAL Komisyonu'nun bir yılı: İncelenen 50 bin dosyanın 46 bini reddedildi

OHAL Komisyonu, bir yılda 125 bin 600 dosyadan 50 bin 300’unu karara bağladı.

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kapsamında çok sayıda KHK çıkarılmıştı. KHK’lere itirazda bulunmak isteyenlere OHAL Komisyonu adres gösterilmişti. Komisyon 23 Ocak 2017’de kurulmuş, yıl sonuna doğru çalışmaya başlamıştı.

Habertürk'’ten Fevzi Çakır'ın haberine göre ihraç edilen, rütbesi alınan ve kapatılan derneklerin itirazını inceleyen komisyon, bir yıllık çalışma sürecince 50 bin 300 dosyada 46 bin 600 ret 3 bin 700 kabul kararı verdi.

OHAL İnceleme Komisyonu tarafından 29/12/2018 tarihi itibariyle yapılan açıklamada şu rakamlara yer verildi.