OHAL Komisyonu'nun bir yılı: İncelenen 50 bin dosyanın 46 bini reddedildi

OHAL Komisyonu, bir yılda 125 bin 600 dosyadan 50 bin 300’unu karara bağladı.
Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kapsamında çok sayıda KHK çıkarılmıştı. KHK’lere itirazda bulunmak isteyenlere OHAL Komisyonu adres gösterilmişti. Komisyon 23 Ocak 2017’de kurulmuş, yıl sonuna doğru çalışmaya başlamıştı.
Habertürk'’ten Fevzi Çakır'ın haberine göre ihraç edilen, rütbesi alınan ve kapatılan derneklerin itirazını inceleyen komisyon, bir yıllık çalışma sürecince 50 bin 300 dosyada 46 bin 600 ret 3 bin 700 kabul kararı verdi.
OHAL İnceleme Komisyonu tarafından 29/12/2018 tarihi itibariyle yapılan açıklamada şu rakamlara yer verildi.
- Komisyona yapılan başvuru sayısı 125.600’dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (50.300) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 75.300’dür.
- 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 29/12/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.700 kabul, 46.600 ret olmak üzere) toplam 50.300’dür.
- Buna göre, Komisyon bir yıl içerisinde 50.300 başvuru (toplam başvuruların % 40’ı) dosyasını karara bağlamıştır. Komisyon ayrıca görev kapsamına girmeyen 2.400 başvuru hakkında da ön inceleme kararı vermiştir.
- Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
- Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.
- Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL” veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir.
- Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.