OHAL Komisyonu bugüne kadar 77 bin başvuruyu reddetti

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 77 bin 600'ünü reddettiğini açıkladı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 77 bin 600'ünü reddettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, bugüne kadar sonuçlandırılan 84 bin 300 başvurunun 6 bin 700'ü komisyon tarafından kabul gördü. 41 bin 900 müracaatın incelenmesine ise devam ediyor.

Mesleğinden ihraç edilen 125 bin 678 kişiden sadece 6 bin 700'ü işine geri döndüğü kaydedildi.

Aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu ve televizyon kanalının da bulunduğu 28 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırıldı.

Olağanüstü Hal uygulaması kapsamında 125 bin 678 kişi KHK’ler ile ihraç edildi. Ayrıca, 2 bin 761'i kurum ve kuruluş kapatma işlemi olmak üzere, ihraçlarla birlikte 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı.