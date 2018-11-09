OHAL Komisyonu 42 bin başvuruyu sonuçlandırdı

OHAL İnceleme Komisyonu, 125 bin başvurunun 42 bininin incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan komisyona 125 bin müracaat gerçekleştirildi.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlayan Komisyon, bugüne kadar 3 bin’i kabul, 39 bini ret olmak üzere toplam 42 bin başvuruyu karara bağladı.

Komisyon, 83 bin dosyanın incelenmesine de devam ediyor.