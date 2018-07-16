OHAL kalkıyor, OHAL'i süreklileştirecek 30 maddelik paket geliyor

AKP'ye yakınlığıyla tanınan Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, kaldırılacak olan OHAL'in yerine 30 maddelik terörle mücadele yasasının getirileceğini yazdı. OHAL'in yerine ikame edilecek düzenlemeye Fransa örnek gösteriliyor.

Hürriyet'in AKP'ye yakın yazarı Abdulkadir Selvi, "kısmi OHAL" olarak nitelendirilebilecek düzenlemeler içeren 30 maddelik bir terörle mücadele yasasının hazırlandığını yazdı.

Selvi'ye göre tasarı, gelecek hafta Meclis'te görüşülecek.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Yeni döneme, OHAL kaldırılarak olumlu bir başlangıç yapılacak. FETÖ ve PKK tehlikesi sürdüğü, Suriye ve Irak'taki operasyonlar devam ettiği için yasal boşluk oluşmaması amaçlanıyor. O nedenle 30 maddelik bir Terörle Mücadele Paketi geliyor. OHAL kalıcı hale getiriliyor şeklinde tartışmalar yaşayabiliriz. Fransa da OHAL'i kaldırırken benzer düzenlemeler yapmıştı. Normalleşme sağlanınca, yeni düzenleme olacak mı orasını bilemiyorum. Ama kısmi OHAL ilanı, geçici olarak sokağa çıkma yasağı ilan etme, şehirlerdeki gösteri ve yürüyüşleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, gözaltı ve tutukluluk sürelerini uzatma gibi hükümler geliyor. 30 maddeden oluşacak teklifin çarşamba günü Meclis'e sunulması, önümüzdeki hafta ise yasalaşması bekleniyor."