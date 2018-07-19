OHAL kalkıyor, kalıcısı geliyor: Bakan Gül'den açıklama

OHAL'i kalıcı hale getirecek yasa teklifinin komisyondaki görüşmelerine katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'OHAL'in sonlanması terörle mücadeleden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez' dedi.

TBMM Adalet Komisyonu, OHAL'i kalıcı hale getirecek maddelerin görüşmelerine başladı.

AKP Kastamonu Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyona, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Bakan Gül, burada bir konuşma yaparak, "OHAL, devleti saran kanserli hücreleri temizlemek için düşünülmüş bir çareydi. Bu süreçte ne özgürlükler güvenliğe, ne güvenlik özgürlüğe feda edilmemiştir. Bugün önemli bir gün önemli bir başlangıçtır. OHAL kararı verdiğimiz ilk gün amacımızın bugüne ulaşmak olduğunu belirtmiştik. OHAL'in sonlanması terörle mücadeleden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Terörün kanlı kirli yöntemleriyle devletin istikbalini biçimlendirmeye çalışanlar asla başarıya ulaşamayacaktır. Türkiye yüzleştiği tüm meydan okumalara cevap verecek güçtedir. Terörle mücadele hukuk düzeni ve evrensel ilkelerle devam edecektir. Bunlar bizim için olmazsa olmazlarımızdır" dedi.