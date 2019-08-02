OHAL fişlemesinin şifresi '36' kodu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2 Ağustos 2016 tarihinde yayımladığı genelge ile SGK’nin işten çıkışlarda kullandığı kodlara '36' kod numarası ekleniken, iş yeri OHAL KHK’sıyla kapatılanların sigorta siciline bu kod ekleniyor. Sicilinde bu kod bulunanlar için OHAL sona erse bile, fişleme devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2 Ağustos 2016 tarihinde yayınladığı genelge ile SGK’nin işten çıkışlarda kullandığı kodlara "36" kod numarası eklendi. İşyeri OHAL KHK’sıyla kapatıldığı için işsiz kalan kişilerin sigorta siciline "36" kodu işleniyor.

Sicilinde bu kod bulunanlar için OHAL sona erse bile, olağanüstü hal uygulaması devam ediyor.

KHK İLE İŞTEN ATILANLAR HAKLARINI ALAMADI

16punto.com'un haberine göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine 15 Mart 2017 tarihinde atanan kayyum, 57 taşeron işçinin görevine son verdi. Güvenlik soruşturması sonunda işlerine son verildiği bildirilen işçilerin bir kısmının işten çıkarma kodu SGK’ya "04", bir kısımının ise "36" olarak bildirildi. 36 kodu ile işten çıkarılan işçiler hem kıdem ve tazminat haklarından yararlanamadı hem de işsizlik maaşı alamadı.

31 Mart seçimlerinde HDP Adayı Yıldız Acar da yüzde 68.39 oyla yeniden Doğubayazıt belediye başkanlığını kazanınca, KHK ile içten çıkarılan işçilere işlerine dönmek için belediyeye başvurduğunda, “kod 36 ile işten çıkarılanları yeniden işe alırsak, kayyum atanmasına gerekçe yapılır” denildi. İşçiler sicillerindeki kod numarasının "04" yapılması için Doğubeyazıt Belediyesi'ne başvurduklarını belirtti.

SGK’nın kullandığı işten çıkış kodları şunlar: