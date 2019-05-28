Oğuz Haksever baltayı yine taşa vurdu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği Yassıada ziyaretinin haberi sırasında mikrofonunu açık unutan NTV sunucusu Oğuz Haksever’in 'Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…' sözleri tartışma konusu olmuş, Haksever, Erdoğan'a değil projeyi yapanlara tepki gösterdiğini söylemişti. Haksever'in bu sözlerinin ardından Yassıada Müzesi'nin mimarının AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan olduğu ortaya çıkarken, Karaaslan'a göre ise projenin fikri mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği Yassıada ziyareti haberinin sunumu sırasında mikrofonunu açık unutan NTV sunucusu Oğuz Haksever, “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” demiş, bu sözler ekranlara yansımıştı.

Görüntülerin bir anda gündem olmasının ardından bir özür açıklaması yapan Haksever, “Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir” demişti.

Haksever, AKP'den tepki görmemek için böyle bir düzeltme yapmak zorunda kalırken, Yassıada Müzesi'nin mimarının AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan olduğu ortaya çıktı.

Karaaslan'a göre ise projenin fikir mimarı Erdoğan: "Projenin fikrinin mimarı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu Pazar günü sayın Cumhurbaşkanımızı ve gazetecileri Yassıada'da birlikte ağırlayacağız. Adayı hepimiz biliyoruz... Bir dönem sosyal medyada bu fotoğraflarla algı operasyonu oluştu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi'nin adadan ayrılması üzerine ada terkedilmiş bir konuma yerleşti. Adanın bitkisel dokusunu biliyoruz. 20 yıl içerisinde bu bitkilerin devleştiği, yukarıdan baktığımızda yemyeşil bir görüntü olduğunu biliyoruz. Şu doğru değildi, ada yemyeşil bir ada değildi, ciddi anlamda yapı stoğunu barındırmaktaydı. İçinde 8 katlı yapıların da olduğu subay gazinosu ve spor salonları vardı. 592 kişilik Demokrat Parti yargılanmaların olduğu bir adadan bahsediyoruz."