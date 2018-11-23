Öğretmenlerin yüzde 70’i işini bırakmayı planlıyor

Eğitim-Sen, 24 Kasım açıklamasında öğretmenlerle yaptığı bir anket çalışmasına yer verdi. Anket çalışmasına göre yüzde 70’i ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi aldığında mesleğini bırakabileceğini ifade ediyor.

Yarın, 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Eğitim-Sen, "Yarın, mesleği ve öğrencileri elinden alınan, güvencesiz istihdamla düşük maaşlarla çalışmaya zorlanan, mesleği itibarsızlaştırılan, siyasi iktidara itaat etmesi istenen, işsizliğe mahkum edilen, yarınımız ne olacak kaygısına terk edilen öğretmenlerin günü! Tıpkı 1981 yılında, bundan 37 yıl önce 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ilan eden askeri cuntanın yapmak istediği gibi!" ifadelerini kullandı.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde, “Öğretmen Dünya Değiştirir” diyerek başlattıları kampanyanın bir parçası olarak 2424 öğretmenle bir anket çalışması yaptığını duyuran Eğitim-Sen, anketten çıkan bazı sonuçları açıkladı:

%57’si aldığı maaşın yaptığı işi karşılamadığını düşünüyor,

%96’sı 2018 Toplu Sözleşmesi hükümlerinin hemen güncellenmesini istiyor,

%70’i ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi aldığında mesleğini bırakabileceğini ifade ediyor,

%59’u kendisini iş yerinde değerli hissetmiyor,

%76’sı, MEB’in “1 Milyon Öğretmen 1 Milyon Fikir” projesi kapsamında yürüttüğü kampanya ile öğretmenlerin eğitim politikalarının oluşumunda etkili olduğu iddiasına katılmıyor,

%84’ü “2023 Eğitimde Vizyon Belgesi”nin sorunlarına kalıcı çözüm üreteceğini düşünmüyor,

%94’ü ücretli/kadrolu/sözleşmeli biçiminde ayrıştırılarak çalıştırılmayı, mesleklerinin geleceğini tehdit ettiğini belirtiyor,

%79’u Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlık çalışmalarının yapıldığı ifade edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlik mesleğinin temel sorunlarına çözüm üretmeyeceğini düşünüyor

İKTİDARIN DEĞİL, HALKIN ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYORUZ

Öğretmenlere vaat edilen tek şeyin, siyasi iktidara sadakatle itaat etmek ve hükümet memurluğu yapmak olduğunu vurgulayan Eğitim-Sen, "İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nden tüm çarpıcılığıyla ayıran gerçekler! Çünkü öğretmenlerin sesi duyulmasın, sorunları konuşulmasın isteniyor! Hâlbuki biz, kendimizi güvende ve değerli hissetmek istiyoruz. Ücretli, kadrolu, sözleşmeli ayrımlarının kaldırılarak güvenceli istihdam edilmek, insanca yaşama ve çalışma koşulları istiyoruz. Ataması yapılmayan öğretmenlerin öğrencilerine kavuşmasını istiyoruz. Kısacası iktidarın değil, halkın öğretmeni olmak istiyor, görevimizi özgürce yapabilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.