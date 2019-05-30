Öğretmenlere talimat: Çocukları imam hatibe yönlendirin!

Sürekli yeni imam hatip okulları inşa eden AKP, yeteri kadar öğrenci çekemeyince çareyi ilkokul öğretmenlerine talimat vermekte buldu. Adana’da tüm 4. sınıf öğretmenlerinin resmi talimatla 'zorunlu' imam hatip tanıtım toplantısına çağrıldığı ortaya çıktı.

AKP, ilkokul öğretmenlerini zorunlu imam hatip tanıtım toplantılarına davet etti.

Türkiye’nin dört bir yanında başlatılan tanıtım toplantılarına Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün talimatı gerekçe gösterildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Adana’nın Yüreğir ilçesinde bütün ilkokullarda 4. sınıfı okutan öğretmenlerin bugün düzenlenecek toplantıya katılması talimatı verildi. Kaymakamlığın “olur”u ile Ramazanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek imam hatip ortaokullarının tanıtım toplantısına katılım zorunlu kılındı.

Öğretmenlerin imam hatip toplantısına gittiğinde çocukların ne olacağına ilişkin bir öneri yapmayan ilçe milli eğitim müdürlüğü, toplantıya katılacak öğretmenlerin görevli izinli sayılmasını kararlaştırdı. Resmi yazıda, “Müdürlüğünüzce ilgili öğretmenlere gerekli tebligatın yapılarak toplantının yerinde ve saatinde herhangi bir aksaklığa meydan vermeden hazır bulunmalarının sağlanması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.