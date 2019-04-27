Öğretmenevindeki kermeste dağıtılan kitap: Anayasadan laiklik ilkesi çıkarılmalı!

Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğüne ait öğretmenevinin bahçesinde düzenlenen kermeste, anayasadan laiklik ilkesinin çıkartılması gerektiğini savunan kitapçıklar dağıtıldı. Konuya tepki gösteren CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, 'Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız' dedi.

Hayrat Yardım Derneği ve Hayrat Vakfı tarafından Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenevi ve akşam sanat okulu bahçesinde bir kermes düzenleniyor.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre 23 Nisan tarihinden beri devam eden kermeste, vatandaşlara "Suriye Raporu" adlı bir kitapçık dağıtılıyor. İlgili kitapçığın 29’uncu sayfasında laikliğin anayasadan kaldırılması gerektiği belirtilen bir bölüm bulunuyor.

Skandal ifadelerin bulunduğu bölümde şu ifadeler yer alıyor: “Suriye'de ve diğer tüm İslam beldelerinde Türkiye'nin laik görüntüsü en büyük problemi oluşturmaktadır. Laik bir Türkiye'nin tüm İslam dünyasında da İslami cihetle söz sahibi olması mümkün değildir. Tüm ehlisünnet toplumları barındıran devletlerin çektiği en büyük sıkıntı da budur. İslami hassasiyeti olan dünya müslümanları, zahirde takva görüntüsü yüksek olan Suudi Arabistan tarafına ve selefi düşünceye kaymaktadırlar. Bu sebeple Türkiye anayasasından laiklik ilkesi çıkarmalı, bugünkü gençliğin anlayacağı tarzda, iletişim araçlarını da kullanarak etkin bir şekilde islami eğitim üzerinde durulmalıdır.”

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, skandal kitapçığa ilişkin basın açıklaması yaptı.

Parti olarak kermesi düzenleyenler ve izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Güneşhan şunları söyledi: “İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Öğretmen Konuk Evi bahçesinde ne idüğü belirsiz adına da Hayrat İnsani Yardım Derneği denilen bir dernek tarafından kermes düzenlenmektedir. Bu kermeste çok da üzülerek görüyoruz ki kendi ideolojileri doğrultusunda laiklik karşıtı propaganda yapılmaktadır. Bu derneğin hazırladığı ve bu kermeste dağıttığı Suriye Raporu adlı yayınında açıkça laik Türkiye Cumhuriyetine ve Anayasamıza saldırı yapılmaktadır. Bu kermesi düzenleyenler ve izin verenler hakkında ivedilikle soruşturma başlatılmalıdır. Biz CHP olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. 57 İslam ülkesi içerisinde demokratik ve laik olan tek devlet Türkiye Cumhuriyetidir. Bunu herkes böyle bilmeli ve kabul etmelidir.”