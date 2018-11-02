Öğretmenden tuhaf istifa mektubu: Kıyamet kopacak...

Ayvalık'ta bulunan Ali Çetinkaya Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yapan Emre Nur'un istifa mektubu sosyal medyada gündem oldu. 11 Kasım'da bir yıldızın dünyaya düşeceğini belirten Nur, 'Zaten 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak. Bana uyun. Paranızı süse değil, erzağa ayırın' dedi.

Ayvalık'taki Ali Çetinkaya Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yapan Emre Nur adlı kişi, istifa dilekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.

"11 Kasım'da Tarık Yıldızı'nın yere düşeceği Allahım tarafından vahiy yoluyla bildirildi. Bana bildirilen bu durumu insanlara anlatmama rağmen kimse bana inanmamaktadır" diyen Nur, anlattıklarının doğruluğunun görülmesi için istifa ettiğini belirtti.

Nur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar; Kalbinizi ferah tutun ve namaza hala başlamadıysanız, artık başlayın. Bu sizin için öngörülendir. İçki günah değildir ama içtikten sonra günah işlemek çok kolaydır. Elbette içmezseniz daha iyi olur. İçkiliyken namaz kılmayın. Şimdi bütün olanları ve konuşanları iyi izleyin. Herşey Allah'ın izniyledir. Benim emin olduğum şeyden, siz de emin olun. Bırakın konuşanları, benim gönderilerimi okuyun. Dedim ya arslan uyandı. Sağa sola kaçışan yaban eşekleri gibiler. Zaten 12 kasımda gidecek bir işiniz olmayacak. Bana uyun.Paranızı süse değil, erzağa ayırın" ifadelerini kullandı.

Emre Nur'un adı okulun "Kadromuz" bölümünde de yer alıyor: