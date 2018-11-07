Öğretmen, 'hain' diyerek Atatürk fotoğrafını indirtti

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı olan fıkıh dersi öğretmeni Harun K., ders sırasında 'İndirin bunu, hain hain bana bakıyor' diyerek Atatürk resmini indirtti. Harun K., olayın ardından gözaltına alındı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bulunan Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, sınıfta Atatürk köşesi hazırladı.

DHA'nın haberine göre, 6 Kasım Salı günü ilk iki dersi fıkıh olan sınıfa, Müdür Yardımcısı Harun K. ders için geldi. Öğrencilerin astığı panodaki Atatürk fotoğrafına bakan Harun K., iddiaya göre, "İndirin bunu, hain hain bana bakıyor, ben bundan korkuyorum" diyerek, öğrencilere fotoğrafı indirtti. Durumdan haberdar olan bir öğrencinin velisinin şikayetçi olması üzerine Harun K. gözaltına alındı. Harun K.'nin polisteki ifadesinin ardından bugün mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili kendilerine bilgi notu geldiği, Atatürk fotoğrafının yırtılması gibi bir durum olmadığı, yer değiştirilmesiyle ilgili sorunlar ortaya çıktığı ve bu konuda idari soruşturma açılarak müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Olayla ilgili şikayetçi olan öğrenci velisi Mine Öcek ise "Derse girmişler ve panoda Atatürk'ün fotoğrafı varmış. Öğretmen, 'İndirin bunu, hain hain bana bakıyor, ben bundan korkuyorum' demiş. Çocuklar indirmiş, hangi çocuk indirdi bilmiyorum, yere koymuşlar. Benim oğlum da almış sırasına koymuş. Öyle kapanmış. Teneffüste oğlum yine aynı yere asmış Atatürk'ün fotoğrafını. Öğretmen giriyor gene aynı şey, çocuk alıyor sıraya koyuyor. Çocuk Atatürk'e bakıyor. Çocuğa 'Bırak ona bakmayı, bana bak' demiş. Çocuk da 'Ata'ma saygısızlık yapan yerde benim işim yok, isterseniz beni okuldan atın, sıfır verin, ben burada durmayacağım' deyip eve gelmiş. Ondan sonra okul idaresi bizi aradı, çocuğun okulu terk ettiğini söylediler. Ben de 'Biliyorum, çocuğum evde, ben de zaten biraz sonra geleceğim' dedim ve gittik. Okul polisi çağrılmış, tutanak tutulmuş, öğretmen inkar ediyormuş, 'Çocuk beni yanlış anladı, ben öyle demek istemedim' falan demiş. Okul polisi, biz şikayetçi olacağız deyince, Çocuk Şube ifade alıyormuş. Çocuk Şube'den geldiler ve çocuğu götürdüler ve orada ifade verdi" diye konuştu.